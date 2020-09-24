Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesine bağlı Yolçatı ve Eğil ilçesine bağlı Kazanlı kırsalında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Operasyonda 1 ton 158 kilogramı toz, 49 kilogramı kubar olmak üzere 1 ton 207 kilogram esrar, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk ve bir ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, skunk bitkileri ise numune alınmasının ardından imha edildi.