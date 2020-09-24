Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 1 ton 207 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'ın Lice ve Eğil ilçelerinde düzenlenen narko-terör operasyonunda 1 ton 207 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesine bağlı Yolçatı ve Eğil ilçesine bağlı Kazanlı kırsalında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Operasyonda 1 ton 158 kilogramı toz, 49 kilogramı kubar olmak üzere 1 ton 207 kilogram esrar, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk ve bir ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, skunk bitkileri ise numune alınmasının ardından imha edildi.
Etiketler: Diyarbakır narko-terör operasyonuSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 20:41
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