Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 113 bin 317 test yapıldı, 1721 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 74 kişi hayatını kaybederken, 1241 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, toplam hasta sayısı 309 bin 790, toplam vefat sayısı 7 bin 785, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,6, ağır hasta sayısı 1573, toplam iyileşen hasta sayısı 271 bin 964 oldu.

"Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım."