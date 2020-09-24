Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik yolda, uzunlukları 1553, 1149 ve 1389 metre olmak üzere üç tünel yapılıyor.

En uzun tünelde ikinci ışık görüldü

Uzunluğu 1553 metre olan T3 tünelinin dönüş istikametinde ışığın görülmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin telsizle tünelin diğer tarafındaki işçilere talimat vermesinin ardından son bölüm, iş makinesiyle açıldı.

Işığın görülmesini Vali Çiftçi ve beraberindekiler alkışlarla karşıladı. Tünelin açılmasıyla diğer taraftan çıkan işçilerden biri, elindeki Türk bayrağını Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti. Vali Çiftçi, bayrağı üç kere öpüp, alnına koydu.

"Sürücüler daha az yakıtla daha konforlu şekilde Kırkdilim'i geçecek"

Çiftçi, gazetecilere, T3 tünelinde ilk ışığın temmuzda görüldüğünü hatırlattı.

Tüneldeki ikinci ışığı görmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Çiftçi, "İnşallah bundan sonra T2 tüneli var. Onun için de aralık ayı içinde bu şekilde bir program düzenleyeceğiz." dedi.

Kırkdilim bölgesindeki tünellerden T3 tüpünün uzunluğunun 1553 metre, T2 tünelinin 1149 metre, T1 tünelinin ise 1389 metre uzunluğa sahip belirten Çiftçi, "Yani 4091 metrelik iki tüpü düşünürsek, yaklaşık 8 kilometrelik tünel uzunluğundan bahsediyoruz. 2021 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor. Bittiğinde sürücülerimiz gayet emin ve konforlu şekilde, aynı zamanda daha az yakıt harcayarak Kırkdilim bölgesini rahatlıkla geçmiş olacak." diye konuştu.

Projenin toplam maliyetinin 670 milyon lira civarında olduğunun altını çizen Çiftçi, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu kadar büyük ve önemli bir yatırım ancak devlet gücüyle yapılabilirdi. Bütün yatırımların arkasında iradesi olan muhterem Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tünellerin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da Kırkdilim Tünelleri'nin Cumhuriyet tarihi boyunca Çorum'a yapılan en büyük yatırımlardan olduğuna dikkati çekerek, çalışmaların tamamlanmasıyla bölge halkının konforlu ulaşıma kavuşacağını kaydetti.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Laçin Kaymakamı Emine Karataş, bazı ilçelerin belediye başkanları ile müteahhit firma yetkilileri katıldı.