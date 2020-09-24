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Niğde'de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Niğde'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 5 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Niğde'de COVID-19 testi pozitif çıkan ve evlerinden ayrılarak karantina kararına uymadıkları tespit edilen 5 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilen 5 kişi, Ömer Halisdemir Öğrenci Yurduna yerleştirildi.
Konaklama ücreti alınacak
Yurtta karantinaya alınan ve 900'er lire ceza verilen 5 kişiden, kaldıkları süre boyunca konaklama ücreti de tahsil edilecek.
Kentte, 22 Eylül Salı günü de 5 kişi, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle yurda yerleştirilmişti.
Etiketler: Niğde koronavirüs covid-19 Ömer Halisdemir Öğrenci YurduSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:30
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