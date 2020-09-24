Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ATM cihazına düzenek yerleştirilerek vatandaşların banka hesaplarının ele geçirildiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucu olayla ilgili E.K, D.A, F.B. ve S.B. Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada banka kartı bilgilerini kopyalamaya yarayan düzenek, çok sayıda vatandaşa ait hesap numaraları ve başkalarına ait kimlik bilgilerinin bulunduğu bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların Erzurum, Tokat, Çorum, ve Yozgat illerinde de benzer suçlardan arandıkları öğrenildi.

Şüphelilerin Merzifon'da bir ATM cihazına düzenek yerleştirerek 17 kişinin banka kartı bilgilerini kopyaladıkları, bu bilgileri kullanarak vatandaşların hesaplarındaki parayı aldıkları belirlendi.