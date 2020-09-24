Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler olay yerine giderek söndürme çalışmalarına başladı. Yanan araç da kullanılamaz hale geldi.
Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkiinde E.D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
[Fotoğraf: AA]
Bu sırada, alevler yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
[Fotoğraf: AA]
Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: eskişehir orman yangınıSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:13
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