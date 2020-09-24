Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkiinde E.D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bu sırada, alevler yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yanan araç kullanılamaz hale geldi.