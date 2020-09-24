Şanlıurfa-Bozova karayolunun 35. kilometresinde Kemal Doğan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Sultan Akay ve Kemal Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Akay ve ağır yaralanan Doğan'ın Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptıkları öğrenildi.