Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 6 bin yeni taksi teklifine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 bin yeni taksi teklifi bir kez daha kabul edilmedi.
İstanbul'da Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde UKOME toplantısı gerçekleşti.
İstanbul'da haziran ayında reddedilen 6 bin yeni taksi teklifi de yeniden görüşüldü.
Teklif kabul edilmedi.
Yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi.
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