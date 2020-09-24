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Karabük'te kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'te kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 5 kişi av tüfekleri ile birlikte yakalandı. Şüphelilere para cezası uygulandı.
Yenice ilçesinde kaçak avlanma ihbarı alan Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama yaptı.
Aramada, kurdukları özel sistemlerle bıldırcın, keklik, kaz, ördek gibi bazı hayvanları avlayan 5 kişi yakalandı.
Av tüfeklerine el koyan ekipler, şüphelilere idari para cezası kesti.
Etiketler: Karabük kaçak avlanmaSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 21:02
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