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Türkiye
AA 12.10.2026 16:13

Yüksekova’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 10 öğrenci yaralandı.

Yüksekova’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

İlçenin Yeni ile Vezirli mahalleleri arasındaki ana yolda seyir halinde olan okul servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen minibüs çekici yardımıyla yolda kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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