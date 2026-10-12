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Türkiye
AA 12.10.2026 16:11

Beşiktaş-Kocaelispor maçında oyuncuya pet bardak atan şüpheliye tutuklama talebi

Beşiktaş-Kocaelispor müsabakasında Kocaelispor'un golünün ardından futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye plastik bardak attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli E.S. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beşiktaş-Kocaelispor maçında oyuncuya pet bardak atan şüpheliye tutuklama talebi

Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş-Kocaelispor arasında oynanan müsabakada Kocaelispor'un gol atmasının ardından futbolcu Agyei'ye pet su bardağının atılması üzerine harekete geçti.

Pet su bardağı attığı belirlenen şüpheli E.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce gözaltına alınmasının ardından şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, "spor alanlarında silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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