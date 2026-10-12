Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.10.2026 15:04

İstanbul'da 198 bin dolarlık varlığı gasbedilerek kaçırılan yabancı uyruklu kurtarıldı

Sarıyer'de 198 bin dolar değerindeki varlığı gasbedilerek kaçırılan yabancı uyruklu, alıkonulduğu Başakşehir'de polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

İstanbul'da 198 bin dolarlık varlığı gasbedilerek kaçırılan yabancı uyruklu kurtarıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de saat 00.50'de Sarıyer'de aracıyla seyir halinde olan yabancı uyruklu A.D.'nin kaçırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmada, şüphelilerin kendilerine polis süsü verdikleri, aracıyla seyir halinde olan A.D'nin önünü kestikleri ve ellerini kelepçeleyerek Başakşehir'e kaçırdıkları tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin silah zoruyla A.D.'nin "38 bin dolar değerinde kripto varlığını", "150 bin dolar değerindeki lüks kol saatini" ve A.D.'ye "arkadaşlarından temin ettirdikleri 10 bin doları" gasbettiklerini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonla olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Baskın yapılan adresteki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 airsoft tüfek, çok sayıda mühimmat, 3 sahte kimlik, 1 polis yeleği ve 5 telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından "sahte polis kılığına girerek nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Suç Örgütü İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 175 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:10
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiye ilişkin paylaşım
16:57
Mardin ve Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu
16:48
Ankara'da aranan 165 kişi yakalandı
16:45
Soykırımcı İsrailli askerler, Gazze'de sivillerin bulunduğu binaları bombalama talimatı aldıklarını itiraf etti
17:11
Bakan Çiftçi: Okul güvenliği artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
FOTO FOKUS
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ