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Türkiye
DHA 12.10.2026 14:24

Görev sırasında şehit olan askerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Görev sırasında şehit olan askerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Hastane morgundan alınan cenaze, önce baba ocağına ardından Abdülhamid Han Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Görev sırasında şehit olan askerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Törene eşinin parkasıyla katıldı

Törende anne Emine ve baba Salih Güneş, güçlükle ayakta durdu. İmamın helallik almasının ardından cenaze namazı kılındı, daha sonra Yusuf Güneş'in Türk bayrağına bağlı tabutu top arabasına konuldu.

Görev sırasında şehit olan askerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Törene eşinin parkasıyla katılan Hüsne Güneş, tabutu okşayarak gözyaşı döktü. Elinde eşinin fotoğrafını taşıyan Güneş, bir süre tabutu tutarak cenaze aracına eşlik etti.

2 çocuk babası Yusuf Güneş’in cenazesi, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

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