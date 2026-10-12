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Türkiye
DHA 12.10.2026 15:41

Manisa'daki kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi Bursa'da defnedildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gişeyi kaçırınca sürücüsünün geri manevra yaptığı tur otobüsüne arkadan gelen çekicinin çarptığı kazada hayatını kaybeden 11 kişiden 10’u Bursa’da toprağa verildi.

Manisa'daki kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi Bursa'da defnedildi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde Bursa’dan aldığı yolcuları Denizli’deki kaplıcalara götürmek için yola çıkan tur otobüsünün şoförü, gişeleri kaçırınca durup, geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen çekici, otobüse çarptı. Kazada 11 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

Kaza anı kamerada

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kavşağı kaçıran otobüsün şoförünün geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen çekicinin otobüse çarptığı ve iki aracın devrildiği anlar yer aldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tur otobüsünün şoförü M.A, yedek şoförü M.Y., çekicinin şoförü H.K gözaltına alındı.

Manisa'daki kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi Bursa'da defnedildi

Cenazeler ailelere teslim edildi

Ölen 11 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edildi.

Cenazeleri Bursa’ya getirilen 10 kişi için bugün öğle vakti farklı ilçelerdeki camilerde cenaze namazı kılındı. Ardından Safinaz Elkurt ve Şahinaz Boran’ın cenazesi Hamitler Mezarlığı’nda, Semra Şentürk’ün cenazesi Kestel Mezarlığı’nda, Vesile Kesici Mudanya Orhaniye Mezarlığı’nda Mümine Eryılmaz Muradiye Mezarlığı’nda, Kadriye Turhanlar ve Fikriye YurAdile Mezarlığı’nda, İhsan Taşçı, Cemile Memişçi ve Sevgi Kabaraoğlu ise Karacabey Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Züfinaz Tosun’un ise memleketi Konya’da toprağa verileceği öğrenildi.

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