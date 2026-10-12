Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.10.2026 15:57

Siber devriyeden kaçamadılar: 436 internet sitesine erişim engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yapıldığı belirlenen 436 internet sitesine erişim engellendi.

Siber devriyeden kaçamadılar: 436 internet sitesine erişim engellendi

5-11 Ekim tarihlerinde yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 778 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlandığı tespit edilen 357, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlenen 3 ve müstehcen içerikli paylaşım yapılan 76 internet sitesi Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek bunlara erişim engeli getirildi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar'daki 9 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Ankara Bahis Dolandırıcılık Siber Güvenlik
Sıradaki Haber
Manisa'daki kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi Bursa'da defnedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Bakan Çiftçi: Okul güvenliği artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı
16:25
İstanbul'da ele geçirilen 134 egzotik hayvan koruma altına alındı
16:20
İçişleri Bakanlığı'ndan bazı iller için "sarı" uyarı
16:19
Yüksekova’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
16:41
Manisa'daki kazada 2 şoför tutuklandı
16:12
Beşiktaş-Kocaelispor maçında oyuncuya pet bardak atan şüpheliye tutuklama talebi
Beçin Antik Kenti'ndeki Kızılhan restore edilerek sosyal bilimler alanında kullanıma açılacak
Beçin Antik Kenti'ndeki Kızılhan restore edilerek sosyal bilimler alanında kullanıma açılacak
FOTO FOKUS
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ