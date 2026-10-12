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Türkiye
TRT Haber 12.10.2026 16:12

Manisa'daki kazada 2 şoför tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı.

Manisa'daki kazada 2 şoför tutuklandı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edildi. Tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı. Tur otobüsünün yedek sürücüsü için ise adli kontrol tedbiri kararı alındı.

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Bilirkişi raporu çıktı

Kazaya ilişkin bilirkişi raporu da çıktı. Otobüs şoförünün yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme kusuru, manevlararı düzenleyen genel şartlara uymama, şartlar dışında geriye dönmek, geriye gitmek maddelerini ihlal ettiği belirtildi.

Şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otobüs şoförü M.A., yedek şoför M.Y. ve çekici şoförü H.K.’nın ifadeleri ortaya çıktı.

Susurluk’ta direksiyonu devraldığını ve saatte 85 kilometre hızla ilerlediğini belirten otobüs şoförü M.A., Akhisar Kavşağı’nı kaçırdığını belirterek, "Akhisar Kavşağı’nda otobandan çıkış yapacaktım ancak kavşağı kaçırdım. Emniyet şeridinde durdum. Geri gelerek kavşağa giriş yapacağım sırada arkamdan bir araç çarptı. Bariyerlere doğru devrildik. Ön camı kıran itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldım. Emniyet kemerim takılı olduğu için hafif şekilde yaralandım. Arkadan çarpan araç sürücüsünden şikayetçiyim" dedi.

"24 ton yüküm vardı, otobüsün durduğunu fark etmedim"

Kazanın ardından boynu kırılan ve hastanede tedavisi süren çekici şoförü H.K. ise sağ şeritte saatte 80 kilometre hızla seyrettiğini savundu. Olay anını anlatan H.K. ifadesinde şu detaylara yer verdi:

"Dorsede 24 ton ağırlığında kereste vardı. Araç içinde kameram yok, alkol de kullanmıyorum. Gerekli dinlenmelerimi de yolda yaptım. Saatte 80 kilometre hızla ilerliyordum ve en sağ şeritteydim. Virajı döndüğümde bir anda otobüsü gördüm. Yüküm olduğu için devrilmemek amacıyla yavaş yavaş manevra yaptım ve direksiyonu sola kırdım. Otobüsün o anda durduğunu fark etmedim. Sıkışmıştım, beni itfaiye kurtardı. Burada, hastanede boynum kırık. Yaralı ve mağdurum. Suçlu olan otobüs şoförlerinden şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi.

Yolcuları Bursa’dan alarak Denizli’deki bir pansiyona götürdüklerini anlatan yedek şoför M.Y. ise kaza anında arka koltukta oturduğunu söyledi.

Direksiyonu saat 09.30 sıralarında devrettiğini aktaran M.Y., kaza anına ilişkin şunları kaydetti:

"Akhisar Kavşağı’ndan çıkış yapacaktık. Ben arka koltukta oturuyordum. M.A.’nın hangi şeritten ilerlediğini bilmiyorum. O sırada kavşağı kaçırınca yolcular bağırmaya başladı. Otobüs yavaşlayınca 3 dakika bekledikten sonra emniyet şeridinde olduğumuz sırada arkadan bir araç çarptı. Otobüsümüzün geriye doğru gittiğini bilmiyorum. Çarpmanın etkisiyle devrildik. Bir kişi beni çıkardı ve ambulansla hastaneye getirildim" ifadelerini kullandı.

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