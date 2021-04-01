Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yüksekova-Hakkari karayolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Köprü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprağın kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Heyelan anı kameraya yansıdı.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Heyelan
Sıradaki Haber
Trafo yangını metro seferlerini aksattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz