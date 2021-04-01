İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, Küçükçekmece’den Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde sevk edilmeye çalışıldığı bilgisini aldı.

Avrupa ülkelerine sevk edilmeye çalışılan uyuşturucu maddenin izini süren ekipler, söz konusu uyuşturucu maddenin doğu illerinden İstanbul’a getirildiğini, T.Ç. ve S.Ç. isimli şahısların Küçükçekmece’de sakladıkları uyuşturucu maddeyi ambalajlayarak, Avrupa ülkelerine sevk etmek için yaklaşık üç aydır fırsat kolladıklarını tespit etti.

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan Jandarma ekiplerince, uyuşturucu maddenin bir araca yüklendiği belirlendi.

2 şüpheli tutuklandı

Jandarma Narkotik Timlerinin uyuşturucu yüklü araçta yaptıkları aramalarda, şeffaf poşetlere sarılarak paketlenmiş ve çantalara doldurulmuş 60 paket içerisinde toplam 41 kilogram eroin ile uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 550 lira ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.Ç. ve S.Ç. isimli uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

