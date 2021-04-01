Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 06:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da 3 katlı binanın çatısında yangın
[Fotoğraf: DHA]
Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, yandaki binanın çatısına da sıçradı. Yangın sonrası her iki binanın çatısında hasar meydana geldi.
Söğütlü Çeşme Mahallesi 1. Bülent Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada binanın çatısından yükselen alevler yandaki apartmanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale etti. Yangın çıkan apartmanda oturan yabancı uyruklu vatandaşların bavullarını da alarak sokağa çıktığı görüldü.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her iki binanın da çatısında hasar meydana geldi.
Çıkış sebebinin araştırıldığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Yangın
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