Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 02:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Roma döneminden kalma ve değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu tahmin edilen bronz heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G. ve M.E.B.'nin, ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeleri satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı.
Teknik takip sonucu şüpheliler, Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen bronz heykeli satmak isterken yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu tahmin edilen heykel, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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