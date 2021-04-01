Merkez ilçesi Nenehatun Caddesi'nde arabalarına bakmak için babasıyla evden dışarı çıkan Nimet Savaş, sokakta başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Köpek tarafından sol bacağından ısırılan çocuk, yakınları tarafından güçlükle köpekten kurtarıldı. Hastaneye götürülen ve bacağında 4 diş izi bulunan Nimet Savaş'a kuduz aşısı yapıldı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

“Köpek başıboş şekilde geziyordu”

Yaşanan olayı anlatan baba İlker Savaş, "Pitbull köpeğinin ağızlıksız gezdirilmesi yasak. Köpek başıboş bir şekilde geziyordu. O arada çocuk panikleyince köpek saldırıya geçti. Saldırınca da çocuk korktuğu için bağırdı. Emniyetten aradılar birazdan ifade vermeye gideceğiz. Çocuğun yaşadığı korku yetiyor, çocuk bunu aklından çıkaramayacak. Burada serum, iğne, kuduz aşısı yapıldı. Onu bekliyoruz" dedi.

Gözaltına alınan köpeğin sahibi O.K.Y. hakkında 10 bin 450 lira para cezası ile adli ve idari işlem başlatıldı. Pitbul cinsi köpeğe de polis ekipleri tarafından el konuldu.

