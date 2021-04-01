İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçundan çok sayıda kaydı olan A.A'yı takibe aldı.

A.A'nın uyuşturucu ticareti yapmak için 5 kişi ile bir arsada buluşacağını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, 840 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, kaçan A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.