Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçundan çok sayıda kaydı olan A.A'yı takibe aldı.
A.A'nın uyuşturucu ticareti yapmak için 5 kişi ile bir arsada buluşacağını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, 840 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, kaçan A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Uyuşturucu
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