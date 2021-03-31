Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğulmaktan öğretmenleri kurtardı
Gaziantep'te bir okulda nefes borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmenleri 'Heimlich Manevrası' ile hayata döndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Gaziantep'teki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda meydana geldi. 7'nci sınıfta okuyan Melisa Özırmak, yemek yerken ağzındaki lokma nefes borusuna kaçtı.
Nefessiz kalan Melisa, can havliyle kendini koridora attı.
O sırada koridordan geçen öğretmenler küçük kızın imdadına yetişti.
'Heimlich Manevrası' ile boğulmaktan kurtulan Melisa Özırmak, öğretmenlerine teşekkür etti.
Son olarak Kars'ta bir çocuk bu yöntemin uygulanması sonucu ölümden dönmüştü.
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