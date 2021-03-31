Olay Gaziantep'teki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda meydana geldi. 7'nci sınıfta okuyan Melisa Özırmak, yemek yerken ağzındaki lokma nefes borusuna kaçtı.

Nefessiz kalan Melisa, can havliyle kendini koridora attı.

O sırada koridordan geçen öğretmenler küçük kızın imdadına yetişti.

'Heimlich Manevrası' ile boğulmaktan kurtulan Melisa Özırmak, öğretmenlerine teşekkür etti.

Son olarak Kars'ta bir çocuk bu yöntemin uygulanması sonucu ölümden dönmüştü.