Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yıllardır Van Gölü'nün kirliliğe maruz kaldığını söyledi.

Yaptıkları toplantının Van Gölü'nün temiz ve mavi bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için önemli olduğunu anlatan Bilmez, şunları söyledi:

"Van Gölü, her bireyin sahip çıkması gereken önemli bir değerdir. Sadece kanalizasyon yapmakla iş bitmiyor. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planıyla sadece temizlik değil, gölün çevresine yapılacak tüm yapılar için imar izinlerin alınması gerekiyor. Bugün dünyada en önemli şey çevre ve sudur. Bu nedenle bugüne orijinal haliyle gelen bu önemli değerimizi korumamız gerekir. Van Gölü'nün korunması bizim için sanayiden de turizmden de daha önemli. Bunun için toplumda bir duyarlılık oluşturmalıyız. Van Gölü'nde mutlaka bir alan yönetimi oluşturmamız gerekir. Bir belediye başkanının insafına, vicdanına bırakılmamalı. Ciddi anlamda ceza verecek, yaptırım uygulayacak, bütçemizi bizden alıp Van Gölü için kullanabilecek bir üst yapının olması gerekir."

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"Kıyı kesiminde kurtarma çalışması yapılması gerekiyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, Van Gölü'nün her geçen gün daha çok kirletilmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Kentte yapımı tamamlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'nün korunmasına ciddi katkı sağlayacağını anlatan Şevli, "Van Gölü'nün Gevaş ilçesinden başlayıp Çarpanak Adası'na kadar kıyı kesiminde bir kurtarma çalışması yapılması gerekir. Birçok yerde kanalizasyon alt yapısı yok. Turizm master planının hayata geçirilmesi lazım. Sadece temizlik değil, çevre düzenlemesi, rekreasyon alanlarının oluşturulması, sahil bandı çalışmaları profesyonel ekiplerce yürütülmeli" dedi.