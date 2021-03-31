26 Nisan 2020'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören 65 yaşındaki babası vefat eden İhsan Aydın ve yakınları, hastane görevlileriyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları oksijen tüpüyle acil servis doktoru Esra Ersöz Genç ve hemşire Merve Aydın ile güvenlik görevlilerine saldırdı, gözaltına alınan İhsan Aydın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Olayla ilgili olarak Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık İhsan Aydın, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatini talep etti.

Sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının ardından hakim, sanığın "silahla yaralama ve teşebbüs" suçundan beraatine karar verdi.

4 suçtan 5 yıl hapis cezası aldı

Sanık Aydın, "kamu malına zarar verme" suçundan 5 ay, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.