Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü Kasım Deren, son yolcusunu indirdikten sonra, aracını durdurup markete gitti.

Geri döndüğünde ise, otobüsün arka koltuğunda çanta olduğunu fark etti.

Deren, çantada altın ve para olduğunu görünce, durumu Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı’ya bildirdi.

Çanta sahibine teslim edildi

Bir süre sonra çantayı unutan Havva Gürle, durağa gelip, durumu anlattı. İçinde yaklaşık 40 bin lira değerinde altın ile para olan çanta, Gürle'ye teslim edildi.

Sürücü Kasım Deren, "Biz otobüs şoförleri olarak insanların bize evlatlarını emanet ettiği kişileriz. Böyle şeylere tenezzül edecek insanlar değiliz" dedi.

"Bulunca çok sevindi"

Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı da "Aile bize ulaştıktan sonra teslim edeceğimizi söyledik. Kardeşini evlendirecekmiş, paralar emanet. 40 bin lira civarında emanet para kaybolunca çok etkilenmiş. Bulunca çok sevindi. Şehir içi sürücülerimiz takdire şayan. Emanetlerini her zaman yerine ulaştırıyorlar" diye konuştu.

"Kaybettiğimde çok üzülmüştüm"

Çantası bulununca çok mutlu olan Havva Gürle ise, "Allah razı olsun şoför beyden, sahip çıkmış. Kaybettiğimde çok üzülmüştüm" dedi.

