Kepez ilçesinde yaşayan Adem ile Dünya Çökmez çiftinin, 2016'da Nehir adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

Epilepsi hastalığından dolayı gelişim geriliği olan, sağ gözü yüzde 60 gören, sol gözü hiç görmeyen Nehir'in tedavisinde ve eğitiminde kullanmak üzere yıllarca para biriktiren çiftin evine 15 Mart'ta giren hırsızlar, 45 bin lira değerindeki altınları çaldı.

Polis 18 bin lirayı buldu

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şehir dışından kente geldiklerini tespit ettikleri 4 şüpheliye ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hayallerimizi çaldılar"

Baba Adem Çökmez, anne karnında gelişim geriliği olduğu tespit edilen kızının dünyaya gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Çökmez, hayatlarının kızları üzerine kurulu olduğunu, yaşanan hırsızlıkla çok üzüldüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız kızımızın iyi bir eğitim ve tedavi alması için para biriktirmekti. Ama hayallerimizi çaldılar. Polisler yaklaşık 18 bin lirayı buldu ama gerisi yok. Ben o parayı çok zor şartlarda biriktirmiştim. Parayı nasıl biriktirdiğimi, bir ben bir Allah bilir. Dişimizden, tırnağımızdan biriktirerek o parayı topladık. İnşallah en ağır şekilde cezalandırılırlar."