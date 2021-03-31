Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu iki otomobilde toplam 156 tüp kobra zehri ele geçirildi. Otomobillerde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Doğu illerinden ilçeye yılan zehri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler takibe aldıkları iki otomobili kent girişinde durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 156 tüp kobra zehri ele geçirildi. Otomobillerde bulunan A.A, O.D. ve M.H.A. isimli kişiler gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık
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