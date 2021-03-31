Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yanan otomobilden son anda kurtuldular
[Fotoğraf: DHA]
Nevşehir'de park halindeyken alev alan otomobilde bulunan 2 kişi, son anda kendilerini dışarıya attı. O anlar kameraya yansıdı.
Yangın, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanında meydana geldi.
Özkan D. idaresindeki otomobil, park halindeyken yanmaya başladı.
Otomobil sürücüsü Özkan D. ve arka koltukta bulunan kişi, alev alan otomobilden son anda kendilerini dışarıya attı.
Çevrede bulunan esnaf, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Aracın alev alması ve iki kişinin son anda kendilerini dışarıya atması kameraya yansıdı.
Etiketler: Yangın
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