UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin önemli antik kentlerinden biri olan Kibyra'da önemli bir yapı daha gün yüzüne çıkartılıyor.

2019 yılında kentte bulunan bazilikal planlı kilise yapısında başlatılan kazı çalışmalarında kilise içerisinde mezarlara rastlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yapılan çalışmalarda aralarında kentin önemli din insanlarının da mezarlarının bulunduğu tahmin edilen 30'a yakın mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Mezarların bir kısmı Hristiyan toplumu tarafından kullanılmış

Kazı ekibinde yer alan Dr. Düzgün Tarkan, kentin birçok önemli kamu yapısına ev sahipliği yaptığını vurguladı:

“Bu tarihsel süreç içerisinde de M.Ö. 4'üncü yüzyıldan M.S. 7- 8'inci yüzyıla kadar birçok önemli yapıya ev sahipliği yapmış ülkemizin önemli antik kentlerinden bir tanesi.”

[Fotoğraf: DHA]

Çıkarılan mezarların bir kısmının Kibyra’da yaşayan Hristiyan toplum tarafından kullanıldığını açıklayan Tarkan, yapının büyük olduğunu ve içinin iki sıra sütun dizisiyle üç salona bölünmüş dikdörtgen uzun bir bina olduğunu söyledi.

“Kentin dinsel açıdan dönüşümünü belgeleyen önemli bir yapı”

Tarkan, önümüzdeki yıllar içerisinde yapının başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılmasın hedeflendiğini açıkladı:

“Şu anda yapının çevresinde çalışmaları yoğunlaştırdık geçen iki yılda, çünkü öncelikle yapıyı çevresinden soyutlamamız gerekiyor. İç kısmında henüz temizlik çalışmaları ve belgeleme çalışmaları dışında bir kazı faaliyeti yürütülmedi. Bu yıldan itibaren iç kısmında da kazılara başlamayı düşünüyoruz. İç kısmı ve kalan kısımları ile iki sezon sonunda yapıdaki kazı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor."

[Fotoğraf: DHA]

Kentin dinsel açıdan dönüşümünü de belgelemesi nedeniyle, yapıda yürütülen kazı çalışmalarına önem veriliyor.