Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç, sikke, heykel ve mühür ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Battalgazi ilçesinde bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Bizans dönemine ait tarihi eserler bulundu
İki şüphelinin ev ve eklentilerindeki aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 gümüş kabzalı ve yakut taşlarla işlenmiş kılıç, 1 bronz heykel, 12 bronz sikke, 2 altın sikke ve 2 mühür ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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