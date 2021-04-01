Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Konya'da iş yerinde başından silahla vurulan kişi ölü bulundu.
Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Furgandede Caddesi'nde yer alan Aktuna Plaza'nın 4. katından gelen silah sesi üzerine, çevredekiler durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, hafriyat şirketine ait büroya girdiklerinde, adının Süleyman Yıldız olduğu öğrenilen kişiyi, yakın mesafeden başından silahla vurulmuş halde ölü buldu.
Yıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşma sürüyor.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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