Ö.A idaresindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda kontrolden çıktıktan sonra kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazayı gören bekçilerin, durumu telsiz anonslarıyla bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sürücüyle birlikte yaralanan otomobildeki 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada sürücü görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

