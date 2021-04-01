Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 04:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ö.A idaresindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda kontrolden çıktıktan sonra kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazayı gören bekçilerin, durumu telsiz anonslarıyla bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Sürücüyle birlikte yaralanan otomobildeki 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada sürücü görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:59
- 04:09
- 04:04
- 03:49
- 03:00
Sıradaki Haber
Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz