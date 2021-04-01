Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 08:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafo yangını metro seferlerini aksattı
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak seferlerde aksama yaşanıyor.
Seferlerin, Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Tekstilkent-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu
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