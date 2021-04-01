Anne ve babası işe gitmek için 1 yaşındaki Yusuf Kadam’ı anneannesine bıraktı. Minik Yusuf, anneannesi ve babaannesi ile evde oyun oynadığı sırada anneanne Ayşe Bulut misafirlere kahve yapmak için mutfağa gitti.

Ocağın üzerine pişmesi için cezveyle süt koyan anneanne hazırlık yapmaya başladı. Emekleyerek mutfağa gelen minik Yusuf, fırının kapağıyla oynamaya başladı. Oynadığı sırada ocak üstünde kaynayan süt minik Yusuf’un başından aşağıya döküldü.

Vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu

Yakınları tarafından Erzincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Minik Yusuf’un başında, boynunda, göğsünde ve kollarında ikinci derece yanıklar olduğu belirlendi.

“Kimse çocuğunu yalnız bırakmasın”

Anneanne Ayşe Bulut, “Cezvede süt kaynarken Yusuf’ta ocağın oraya gelmiş. Ocağın kapağıyla oynarken süt üzerine döküldü. Kahve yapacaktım süt üzerine döküldü. Herkese ders olsun kimse çocuğunu yalnız bırakmasın” diye konuştu.

1 yaşındaki bebeğin Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi devam ediyor.



