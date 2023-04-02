Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bungalov ev ve araç kiralama gibi yöntemlerle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Edirne ile Van, Mersin, Adana, İzmir, Bursa, Muğla ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.