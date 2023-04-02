Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 13 kişiye gözaltı
Edirne merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.
Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bungalov ev ve araç kiralama gibi yöntemlerle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Edirne ile Van, Mersin, Adana, İzmir, Bursa, Muğla ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Etiketler: Edirne Dolandırıcılık
Son Haberler
- 16:09
- 16:08
- 15:55
- 15:42
- 15:47
Sıradaki Haber
Sultanahmet Camii bayram namazında yeniden ibadete açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz