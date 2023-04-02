İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 adres ve 2 araçta yaptıkları aramada 375 gram sentetik uyuşturucu, 101 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 8 gram eroin ile 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.