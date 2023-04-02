Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 5 kente "fırtına" uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yarın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli rüzgarın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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