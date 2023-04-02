Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta takla atan taksi direğe çarparak durabildi: 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi önce takla attı, ardından direğe çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Zonguldak-Kilimli sahil yolunda seyreden B.B.S. idaresindeki taksi, Prof. Dr. Şaban Teoman Tünelleri-1 mevkiinde kontrolden çıktı.
Takla atan araç, aydınlatma direğine çarparak durdu.
Kazada takside bulunan A.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki M.K. yaralandı.
Yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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