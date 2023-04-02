Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Hatay'da moloz taşıyan kamyonlar havadan görüntülendi
Asrın felaketinin en acı bilançosunun yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Vadiye dökülen molozlardan bir dağ oluştu. Moloz dağı havadan ve karadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler bir taraftan hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirirken, diğer taraftan da molozları kamyonlara yükleyerek şehir dışında belirlenen alanlara götürdü.
Çalışmalar, Antakya'daki Kışlasaray, Ulu Cami, Haraparası, Küçükdalyan, Havuzlar, Kuyulu, Fevzi Çakmak, Gazi, Altınçay, Emek, Akevler, Cebrail, Esenlik, General Şükrü Kanatlı, Ürgen Paşa, Esentepe, Kuzeytepe, Güzelburç, Tanışma, Bitiren, Üzümdalı, Apaydın, Paşaköy, Aşağıoba, Suvatlı ile Defne ilçesindeki Sümerler, Harbiye, Dursunlu, Subaşı ve Turunçlu mahallelerinde yürütüldü.
Vatandaşlar da enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bekledi.
Dron-Kamera: Çağlar Öztürk
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