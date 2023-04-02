Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki gün etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 83 mahalle ve mezra yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 75 yolu açtı.

Kapalı 8 mahalle ve mezra yolunda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kent merkezinde de cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Karın etkili olduğu Saray ve Özalp ilçelerinde de ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapalı olan İran sınırındaki mahallelerin yollarını açtı.

Bitlis'te dün kapanan 80 köy yolu açıldı

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün kapanan 80 köy yolunu açtıklarını söyledi.

Kurtkan, kapalı köy yolunun bulunmadığını belirtti.