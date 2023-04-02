Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 11:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da asker uğurlamasında tüneli trafiğe kapattılar
İstanbul Kağıthane'de asker uğurlaması yapan bir grup otomobillerle tüneli trafiğe kapattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde asker uğurlama eğlencesi düzenleyen grup, otomobil ve motosikletlerle tüneli trafiğe kapattı.
Tünelin ortasında araçlarından inen grup, meşale yakıp eğlendi. Meşalelerden ve motosikletlerin lastik yakması sonucu çıkan dumanlar tüneli kaplarken, bu sırada bir grubun asker adayını havaya attığı görüldü.
Uzun süre tüneldeki trafiği etkileyen grubun düzenlediği eğlence cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Cep Telefonu İstanbul
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