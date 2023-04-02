Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 11:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tuzla tersanesindeki gemide yangın çıktı
İstanbul Tuzla'da tersanede tadilatta olan yağ tankeri gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken gemide hasar oluştu.
Yangın saat 10.30 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerindeki tersanede tadilatta olan 50 metre uzunluğundaki yağ tankeri gemisinin makine dairesinde bilinmeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
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