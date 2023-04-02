Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sultanahmet Camii bayram namazında yeniden ibadete açılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyondaki Sultanahmet Camii'ni bayram namazı ile beraber yeniden ibadete açacaklarını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet Camii'nin yeniden ibadete açılacağı tarihi açıkladı.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri ku
"Sultanahmet Camii'nde incelemelerde bulunduk. Tarihi mirasımızı bayram namazı ile birlikte yeniden ibadete açacağız" dedi.
Sultanahmet Camii'nde incelemelerde bulunduk.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 2, 2023
Tarihî mirasımızı bayram namazı ile birlikte yeniden ibadete açacağız. pic.twitter.com/eWceeyqR8c
Etiketler: İstanbul Mehmet Nuri Ersoy
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