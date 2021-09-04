Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, bir işçi servisine yük treni çarptı.

#SONDAKİKA

Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı. Ergene ilçesindeki kazada hayatını kaybedenler ve yaralılar var. pic.twitter.com/V31Qe0vSJO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2021

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.