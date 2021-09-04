Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 08:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA ,DHA
Yük treni minibüse çarptı: 6 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, bir işçi servisine yük treni çarptı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2021
Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı. Ergene ilçesindeki kazada hayatını kaybedenler ve yaralılar var. pic.twitter.com/V31Qe0vSJO
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Son Dakika Trafik Kazası
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