Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, proteknik maddelerin (havai fişek, maytap, işaret fişeği gibi) yetkisiz kişilerce satılmasının, kullanılmasının ve olası kazaların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Söz konusu maddelerin izinsiz satıldığı tespit edilen 4 iş yerinde yapılan aramalarda, 2 bin 672 havai fişek ve 8 gök bombası muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan haklarında adli işlem yapılan E.G, F.S. ve M.E.K. serbest bırakıldı.