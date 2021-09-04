Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 06:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te havai fişek ile gök bombası ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te 4 iş yerinde 2 bin 672 havai fişek ile 8 gök bombası muhafaza altına alındı, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, proteknik maddelerin (havai fişek, maytap, işaret fişeği gibi) yetkisiz kişilerce satılmasının, kullanılmasının ve olası kazaların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Söz konusu maddelerin izinsiz satıldığı tespit edilen 4 iş yerinde yapılan aramalarda, 2 bin 672 havai fişek ve 8 gök bombası muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan haklarında adli işlem yapılan E.G, F.S. ve M.E.K. serbest bırakıldı.
Etiketler: Bitlis
Son Haberler
- 07:34
- 06:13
- 06:18
- 03:54
- 03:25
Sıradaki Haber
Konya'da plastik fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz