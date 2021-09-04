Kaza, saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesi’nde meydana geldi.

Taksi ile Karabağlar yönünden Konak istikametine giden V.K., yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle, savrulan Karataş ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karataş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası taksi sürücüsü V.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.