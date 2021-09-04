Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uludağ'da mahsur kalan 4 arkadaş kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da Uludağ'a kamp yapmak için çıkan ve mahsur kalan 4 arkadaş AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Yıldırım ilçesinde Balaban Mahallesi mevkisinden Uludağ'a çıkan İslam Can İ., Emre Edebalı D., Yusuf Ü. ve Hüseyin İ. havanın kararmasıyla dağda mahsur kaldı.
Polis ekiplerine haber veren 4 arkadaş için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler, 5 saatlik çalışmanın sonrasında 4 arkadaşa Softaboğan Şelalesi mevkisinde ulaştı.
Mahsur kalan 4 arkadaş, ekipler tarafından güvenli bir şekilde dağdan kurtarılırken, polis ekiplerince ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi.
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