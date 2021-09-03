Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Narlı mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında araçlarında sıkışanların da olduğu 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasına, Tunceli'deki orman yangınına müdahaleden dönerken yoldan geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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