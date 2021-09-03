Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde evde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde müstakil evin önüne motosikletle gelen, kimlikleri henüz belirlenemeyen maskeli 4 kişi, ikinci katta bulunan İ.D, H.C, İ.D. ve A.G'ye silahla ateş etti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralı 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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